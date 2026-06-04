Muğla Valisi Akbıyık'ın katılımıyla Bodrum'da hayalet ağ ve deniz temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Vali İdris Akbıyık'ın da katılımıyla hayalet ağ ve deniz temizliği yapıldı.



Deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Muğla Valiliğinin himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Gündoğan Mahallesi açıklarında gerçekleştirildi.



Gündoğan Balıkçı Barınağı'nda deniz dibi temizliği yapılırken, açık deniz bölümünde hayalet ağ temizliği gerçekleştirildi.



Çalışmalarda deniz canlıları için tehdit oluşturan yaklaşık 2 bin metrekarelik hayalet ağ denizden çıkarıldı.



Etkinlikte ayrıca denizlerdeki balık varlığının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Vali Akbıyık'ın da olduğu protokol üyeleri ve katılımcılar 25 bin yavru levreği denizle buluşturdu.



Vali Akbıyık, etkinliğin ardından gazetecilere, Bodrum'un denizinin dünyanın en temiz denizlerinden birisi olduğunu söyledi.



Çalışmalarda bir grup yunus sürüsü gördüklerini de ifade eden Vali Akbıyık, "Bizi yunuslar karşıladı. Bu çevre gününün ayrı bir güzelliği oldu. Dünya bizim evimiz, bu denizler doğa, çevre hiçbirimizin şahsi malı değil. Biz denizlerimize, toprağımıza ve doğamıza sahip çıkacağız. Onları en iyi kollayıp geliştirip yeni nesillere teslim edeceğiz." dedi.



Denizdeki hayalet ağları, İl Tarım Müdürlüğü personeliyle gençlerin birlikte çektiğini ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:



"İl Tarım Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 10 yılda 1 milyon 500 bin metrekareyi aşkın deniz alanını taradı, 218 farklı noktada çalışmalar yaptı, 154 bin metrekare hayalet ağ, 151 ton tonoz temizliği yapıldı. Burada da biraz önce 2 bin metrekare civarı hayalet ağı çıkardık. Denizlerin temiz tutulması sadece devletin görevi değil, bu havayı soluyan herkesin görevi. Biz gençliğimizi de çevre bilinci hususunda en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Sıfır Atık Hareketi" kapsamında, "Dünya Ortak Evimiz" sloganıyla birçok çalışma yapıldığına dikkati çeken Akbıyık, "Artık bu uluslararası bir boyut kazandı ve direkt atığı, kirliliği kaynağında sıfır atıkla önlüyoruz. En önemlisi de israf etmiyoruz. Bu anlamda da hem çevreye, doğaya ve ekonomiye de bu projeyle büyük katkı sunuyoruz. Dalyan'da da elektrikli tekne projemiz var. Şu anda hazırlıklarını yapıyoruz." diye konuştu.



Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, kurum amirleri, balıkçılar ve gençler katıldı.

