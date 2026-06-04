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        Bodrum açıklarında sürü halinde gezen yunuslar görüntülendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürü halinde gezen yunuslar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:41 Güncelleme:
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        Bodrum açıklarında sürü halinde gezen yunuslar görüntülendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürü halinde gezen yunuslar görüntülendi.

        Muğla Valiliğinin himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen hayalet ağ ve deniz temizlik etkinliği sırasında Gündoğan Mahallesi açıklarında yunus sürüsü olduğu fark edildi.

        Dakikalarca bölgede yüzen yunusları, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın da olduğu protokol üyeleri ilgiyle izledi.

        Sürü halinde yüzen yunusların denize dalıp çıkması güzel görüntü oluşturdu.

        Bir süre bölgede kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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