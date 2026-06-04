Bodrum açıklarında sürü halinde gezen yunuslar görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürü halinde gezen yunuslar görüntülendi.



Muğla Valiliğinin himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen hayalet ağ ve deniz temizlik etkinliği sırasında Gündoğan Mahallesi açıklarında yunus sürüsü olduğu fark edildi.



Dakikalarca bölgede yüzen yunusları, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın da olduğu protokol üyeleri ilgiyle izledi.



Sürü halinde yüzen yunusların denize dalıp çıkması güzel görüntü oluşturdu.



Bir süre bölgede kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

