Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Durdurulan yelkenli teknede 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu teknenin yerini tespit ederek durdurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine ekipler yönlendirildi.

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