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        Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine ekipler yönlendirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı personeli, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu teknenin yerini tespit ederek durdurdu.

        Durdurulan yelkenli teknede 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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