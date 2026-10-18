Muğla'da "9. Tarhana Festivali" düzenlendi

– Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Tarhana Festivali'nde katılımcılara tarhana çorbası ikram edildi.

Muğla İçin Gelecek Platformu (MİG) tarafından tarihi Saburhane Meydanı'nda düzenlenen festivalde, kazanlarda tarhana pişirildi.

Doğa yürüyüşünün gerçekleştirildiği, geleneksel halk oyunlarının oynandığı ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivalde, katılımcılara tarhana çorbası dağıtıldı.

Kent sakinleri ve festival için ilçelerden gelen turistler tarhana çorbasından alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

MİG Dönem Başkanı Yeliz Durmaz, AA muhabirine, festivali Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin katkılarıyla düzenlediklerini söyledi.

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Festivalde çocuk atölyeleri, çeşitli etkinlikler ve konserlerin yer aldığını belirten Durmaz, ayrıca yöresel ürünlerin satışının yapıldığı 170 standın bulunduğunu ifade etti.

Durmaz, bu yıl Marmaris, Fethiye ve Bodrum’dan da vatandaşların stant açtığını, bu rakamın gelecek yıl daha da artacağını öngördüklerini dile getirdi.

Amaçlarının Muğla’nın ve Menteşe’nin kültürel mirasını, Saburhane Mahallesini ve sit alanının tanıtmak olduğuna vurgu yapan Durmaz, festivale otobüslerle ilçelerden ve çevre illerden turistlerin de geldiğini, bundan dolayı mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

Aşçı Ali Uysal da festivalde 2 bin kişilik tarhana hazırladıklarını belirtti.

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Bir gün önceden 40 kilogram tarhanayı ıslattıklarını, sabah biberini ve börülcesini ekleyerek 4 saatte pişirdiklerini anlatan Uysal, Muğla tarhanasının yöreye özgü börülce, kuru biberler, kemik eti, kemik suyu ve sarımsakla hazırlandığını anlattı.

Etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile siyasi partilerin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.