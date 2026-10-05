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        Muğla'da bir haftada aranan 121 kişi yakalandı

        Muğla'da polis ekiplerince bir haftada aranan kişilere yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi ile çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 92 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Muğla'da bir haftada aranan 121 kişi yakalandı

        Muğla'da polis ekiplerince bir haftada aranan kişilere yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi ile çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 92 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi yakalandı. Bu kişilerden 19'unun 2 yıla kadar, 5'inin 5 yıla kadar, 2'sinin 10 yıla kadar, 3'ünün ise 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

        Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Polisin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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