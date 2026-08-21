Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Giriş: 21.08.2026 - 13:17 Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
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