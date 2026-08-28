Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Giriş: 28.08.2026 - 10:54 Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yılanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.
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