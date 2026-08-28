Muğlaspor, Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı

Oğuzhan Matur için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende, Muğlaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Turan ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü de hazır bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen 27 yaşındaki sol bek Oğuzhan Matur ile sözleşme imzaladı.

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