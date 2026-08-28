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        Muğlaspor, Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen 27 yaşındaki sol bek Oğuzhan Matur ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Muğlaspor, Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen 27 yaşındaki sol bek Oğuzhan Matur ile sözleşme imzaladı.

        Almanya'da Viktoria Berlin altyapısında yetişen Oğuzhan Matur, kariyerinde Zonguldak Kömürspor, Hatayspor, Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler formalarını giydi.

        Oğuzhan Matur için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende, Muğlaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Turan ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü de hazır bulundu.

        Oğuzhan, kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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