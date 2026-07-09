Muğla'da çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İbrahim Karalar idaresindeki 07 TAE 73 plakalı otomobil, Gerişburnu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çöp konteynerine çarptı. İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Karalar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karalar'ın cenazesi incelemelerin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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