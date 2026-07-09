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        Muğla'da çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 23:53 Güncelleme:
        Muğla'da çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İbrahim Karalar idaresindeki 07 TAE 73 plakalı otomobil, Gerişburnu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çöp konteynerine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Karalar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Karalar'ın cenazesi incelemelerin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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