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        Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu Fethiye'de sahne aldı

        Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı kapsamında, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 23:09 Güncelleme:
        Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu Fethiye'de sahne aldı

        Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı kapsamında, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne aldı.

        Telmessos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte "İpek Yolunun Uyumu" gala gösterisi sunuldu.

        Çin'in geleneksel türkülerini de icra eden grup, "Üsküdar'a gider iken" şarkısını Çince ve Türkçe seslendirdi. Topluluğun performansı, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

        Tarihi atmosferde gerçekleştirilen etkinlik, sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

        Etkinliği, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ile Veli Uysal ile çok sayıda sanatsever izledi.



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