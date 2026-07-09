Muğla'da personel lojmanı olarak kullanılan yatakhanede yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde personel lojmanı olarak kullanılan yatakhanede çıkan yangın söndürüldü.



Çırkan Mahallesi'ndeki bir depoda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Bölgeye ulaşan ekipler, ana binadan ayrı olarak personel lojmanı şeklinde kullanılan yatakhanenin yandığını tespit etti.



İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.



Yangın nedeniyle yatakhanedeki koğuşun bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

