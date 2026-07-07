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        Muğla'da haziran ayındaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 118 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Muğla'da jandarma ekiplerince haziranda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 118 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Muğla'da haziran ayındaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 118 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Muğla'da jandarma ekiplerince haziranda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 118 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, narko-terör ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 1-30 Haziran tarihlerinde il genelinde 113 narkotik olayına müdahale edildi.


        Operasyonlarda yakalanan 118 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Ekiplerce gerçekleştirilen adli arama faaliyetlerinde, 1 kilogram 196 gram sentetik uyuşturucu, 814 gram kubar esrar, 625 sentetik ecza hap, 125 kök kenevir, 110 gram kenevir tohumu, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 240 lira nakit para ele geçirildi.

        Açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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