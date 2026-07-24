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        Muğla'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın görüntüsü, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Muğla'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın görüntüsü, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Gerişburnu Mahallesi Saklıkent yolunda seyreden 34 RAE 177 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 48 APJ 059 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle 48 APJ 059 plakalı otomobil bir iş yerinin önünde devrildi.

        Kazada devrilen otomobilde yaralanan Y.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kazanın ardından devrilen otomobilin iş yerinin önünde sürüklenmesi ve bazı malzemelere çarpması yer alıyor.

        Görüntüde, iş yerinden çıkanların ve çevreden gelenlerin otomobilde bulunanlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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