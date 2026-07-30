Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da ilk kez uygulanan ECIRS yöntemiyle 4 santimetrelik böbrek taşı tek seansta temizlendi

        Muğla'da ilk kez uygulanan ECIRS yöntemiyle 4 santimetrelik böbrek taşı tek seansta temizlendi

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, böbreğinde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde taş bulunan 56 yaşındaki hasta, Muğla'da ilk kez uygulanan Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi (ECIRS) yöntemiyle tek seansta sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Muğla'da ilk kez uygulanan ECIRS yöntemiyle 4 santimetrelik böbrek taşı tek seansta temizlendi

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, böbreğinde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde taş bulunan 56 yaşındaki hasta, Muğla'da ilk kez uygulanan Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi (ECIRS) yöntemiyle tek seansta sağlığına kavuştu.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Üroloji Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aynı anda hem ciltten hem de idrar yolundan girilerek uygulanan ileri düzey kapalı böbrek taşı cerrahisi yöntemi sayesinde hastanın böbreğindeki taş tamamen temizlendi.

        Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde uygulanabilen minimal invaziv ECIRS yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonun ardından hastanın böbreğinde taş kalıntısı bırakılmadığı bildirildi.

        Operasyon, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Deliktaş'ın koordinasyonunda, Dr. Öğretim Üyesi Uğur Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Engin Dereköylü ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinden Doç. Dr. Eylem Yaşar ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hasan Deliktaş, ECIRS yönteminin üst üriner sistem taşlarının tedavisinde multidisipliner yaklaşımı temsil eden ve aynı anda iki cerrahın koordineli çalışmasını gerektiren ileri düzey bir cerrahi teknik olduğunu belirtti.

        Kliniğin teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek cerrahi deneyim ve ekip çalışmasını bir araya getirdiğini ifade eden Deliktaş, "Özellikle büyük ve kompleks böbrek taşlarında yüksek başarı oranı sağlayan ECIRS yöntemi sayesinde hastalarımız daha kısa sürede iyileşmekte, komplikasyon riski azalmakta ve tedavi başarısı önemli ölçüde artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Deliktaş, bu güncel tedavi yöntemlerinin hastalara sunulmasına sağladıkları destek dolayısıyla hastane başhekimliği ile İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, ileri teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini bölge halkının hizmetine sunmayı sürdürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Benzer Haberler

        Kazada yaralanan genç kurtarılamadı
        Kazada yaralanan genç kurtarılamadı
        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Muğla Seydikemer'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (3)
        Muğla Seydikemer'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (3)
        Seydikemer'de alevlerin küle çevirdiği alanlar havadan görüntülendi
        Seydikemer'de alevlerin küle çevirdiği alanlar havadan görüntülendi
        Bodrum FK'dan iki takviye
        Bodrum FK'dan iki takviye
        Seydikemer'deki orman yangınında 24 saati aşkın süren mücadelenin ardından...
        Seydikemer'deki orman yangınında 24 saati aşkın süren mücadelenin ardından...