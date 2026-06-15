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        Muğla'da kaçak yollarla depoda tutulan 13 yaban kuşu ele geçirildi

        Muğla'nın Ula ilçesindeki bir depoda, bulundurma ve ticaret izin belgeleri olmayan aralarında papağan, sülün ve tavus kuşunun da yer aldığı 13 yabani kuş ele geçirilerek koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Muğla'da kaçak yollarla depoda tutulan 13 yaban kuşu ele geçirildi

        Muğla'nın Ula ilçesindeki bir depoda, bulundurma ve ticaret izin belgeleri olmayan aralarında papağan, sülün ve tavus kuşunun da yer aldığı 13 yabani kuş ele geçirilerek koruma altına alındı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muğla Şefliği ile Ula İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yasal izinleri bulunmayan yaban hayvanlarının ticari amaçla tutulduğu bir depoya baskın düzenledi.​​​​​​​

        Depoda yapılan aramalarda, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ticaretine düzenleme getirilen ancak bulundurma ve ticaret izin belgeleri olmayan 2 sülün, 7 papağan, 1 tavus kuşu ve 3 bıldırcın tespit edildi. Ekipler, tescilsiz ve kaçak yollarla dükkan statüsündeki depoda barındırılan hayvanlara el koydu, depo sahibine idari para cezası kesti.

        Hayvanlar, sağlık kontrolünden geçirilmek ve bakım süreçleri tamamlanmak üzere DKMP Muğla Şefliği görevlilerince koruma altına alındı.

        Kuşların, veteriner hekim muayenelerinin ardından uygun yaşam alanlarına ya da hayvanat bahçelerine gönderileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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