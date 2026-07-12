Muğla'da orman ve tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'da orman ve tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 12.07.2026 - 14:51 Güncelleme:
Muğla'da orman ve tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hamursuz Tepesi mevkisindeki orman ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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