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        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Alaçat Mahallesi'nde A.Ç. yönetimindeki 39 ACU 825 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Uslu'ya (77) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü A.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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