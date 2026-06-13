Muğla'da şehit yakınları ve gaziler tekne turunda ağırlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal etkinlik kapsamında, 9 ilçeden gelen 360 şehit yakını, gazi ve gazi yakını Fethiye ve Akyaka koylarında tekne turuna katıldı.





Organizasyona Menteşe, Ula, Kavaklıdere, Fethiye, Seydikemer, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Yatağan ilçelerinden 360 şehit yakını, gazi ve gazi yakını katıldı.





Katılımcılar, Fethiye'nin koyları ile Akyaka'nın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gazilerin toplumun en değerli emanetleri olduğunu söyledi.



Şehit yakınlarının ve gazilerin sosyal yaşamda daha aktif yer almalarını amaçladıklarını belirten Aras, "Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onlara duyduğumuz minneti ifade etmek hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak şehit yakınlarımız ve gazilerimizin sosyal yaşamda daha aktif yer almaları, bir araya gelerek güzel anılar biriktirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Camianın yüzünü güldürmek en büyük tesellimiz"



Etkinliğe katılan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Taşkesen, belediyenin sağladığı imkanlar için teşekkür ederek, "Temsil ettiğim camia adına Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz. Ailelerimizin yüzünü güldürebilmek, içindeki acıyı birazcık hafifletebilmek bizim en büyük tesellimiz."dedi.



Tekne gezisinde yer alan şehit polis eşi Esin Çetinkaya ise belediyenin kendilerine her zaman sahip çıktığını kaydetti.





Katılımcılardan Emine Sefa ise görevlilerin ilgi ve alakasından çok memnun kaldıklarını, bu tür etkinliklerin kendilerine yalnız olmadıklarını hissettirdiğini ifade etti.

