Muğla'da teknede yaralanan çocuk ile koyda rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Datça ve Dalaman ilçesinde teknede yaralanan çocuk ile koyda rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Muğla'nın Datça ve Dalaman ilçesinde teknede yaralanan çocuk ile koyda rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir çocuğun yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Dalaman ilçesindeki Göbün Koyu'nda rahatsızlanan kişi de tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.