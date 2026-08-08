Muğla'da uluslararası seramik sempozyumu düzenlenecek

Muğla'da farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirecek "1. Uluslararası Muğla Seramik Sempozyumu" 15-30 Ağustos'ta düzenlenecek.





Büyükşehir ve Menteşe belediyeleri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde Karabağlar Yaylası Narlı Kahve'de "Çağlar Ötesinden Günümüze Kadim Miras: Seramik" temasıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden sanatçılar bir araya gelecek.



Sempozyumla, seramiğin binlerce yıllık kültürel mirasının çağdaş sanat anlayışıyla ele alınması, sanatçılar arasında uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması amaçlanıyor.





Ayrıca sempozyumla Muğla'nın kültürel yaşamına katkı sağlanması ve kentin seramik sanatının önemli buluşma merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.



Etkinliğin onur konuğu, Türk seramik sanatının önemli isimlerinden Mehmet Tüzüm Kızılcan olacak.



Sempozyuma, Kaan Canduran, Şirin Koçak, Betül Demir, Samet Aygün, Reinhard Keitel, Kseniia Zhizhyk, Chirayu Kumar Sinha, Tevfik Türen Karagözoğlu, Menekşe Eda Öztürmen ve Sedat Çayır da katılacak.



Etkinlik kapsamında, pişirimler, atölye çalışmaları, sanatçı söyleşileri ve uygulamalı üretimler yapılacak.





Ziyaretçiler, sanatçıların üretim süreçlerini yakından izleme, seramiğin topraktan şekillenerek ateşle dönüşümüne tanıklık etme fırsatı bulacak.



