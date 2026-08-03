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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 174 şüpheliden 33'ü tutuklandı

        Muğla'da jandarma ekiplerince temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 174 şüpheliden 33'ü tutuklandı

        Muğla'da jandarma ekiplerince temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, narko-terör ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 1-30 Temmuz'da il genelinde 170 narkotik olayına müdahale edildi.

        Operasyonlarda yakalanan 174 zanlıdan 33'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Ekiplerce gerçekleştirilen adli arama faaliyetlerinde bir miktar uyuşturucu, 30 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 hassas terazi ele geçirildi.

        Açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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