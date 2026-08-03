Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 174 şüpheliden 33'ü tutuklandı

Muğla'da jandarma ekiplerince temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 33'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, narko-terör ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 1-30 Temmuz'da il genelinde 170 narkotik olayına müdahale edildi. Operasyonlarda yakalanan 174 zanlıdan 33'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ekiplerce gerçekleştirilen adli arama faaliyetlerinde bir miktar uyuşturucu, 30 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 hassas terazi ele geçirildi. Açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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