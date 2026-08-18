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        Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

        Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı'nın hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

        Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı'nın hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

        Milas'ta dün sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan ve ambulansla Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Şefkatlı'nın vücudunda kırıklar ve iç kanama tespit edildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şefkatlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, 16 yaralının tedavileri sürüyor.

        Hamit Torun'un kullandığı İstanbul-Bodrum seferini yapan Villa Seyahat firmasına ait 34 MAA 824 plakalı yolcu otobüsü, dün Söke-Milas kara yolunda aynı yönde ilerleyen İlter D. yönetimindeki 48 YL 810 plakalı demir yüklü tırla çarpışmıştı.

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        Otobüs şoförü Torun ile yolculardan Mustafa Saydam kaza yerinde hayatını kaybetmiş, kazada yaralanan 18 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 3 kişiden Songül Demir de ilçedeki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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