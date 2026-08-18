Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Otobüs şoförü Torun ile yolculardan Mustafa Saydam kaza yerinde hayatını kaybetmiş, kazada yaralanan 18 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 3 kişiden Songül Demir de ilçedeki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şefkatlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Milas'ta dün sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan ve ambulansla Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Şefkatlı'nın vücudunda kırıklar ve iç kanama tespit edildi.

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