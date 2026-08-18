GÜNCELLEME - Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Hamit Torun'un kullandığı İstanbul-Bodrum seferini yapan Villa Seyahat firmasına ait 34 MAA 824 plakalı yolcu otobüsü, Söke-Milas kara yolunda aynı yönde ilerleyen İlter D. yönetimindeki 48 YL 810 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüs şoförü Torun ile yolculardan Mustafa Saydam kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 18 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 3 kişiden Songül Demir de ilçedeki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

REKLAM

Milas Kaymakamı Vural Karagül de bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.