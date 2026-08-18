Milas açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

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