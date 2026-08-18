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        Muğla'da otobüsle uyuşturucu getirdiği iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde otobüsle uyuşturucu getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Muğla'da otobüsle uyuşturucu getirdiği iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde otobüsle uyuşturucu getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Antalya'dan otobüsle kente uyuşturucu getireceği değerlendirilen 2 şüpheli takibe alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 108 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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