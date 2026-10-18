Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'dan su ürünleri ihracatı 9 ayda 630 milyon 901 bin dolara ulaştı

        Muğla'dan su ürünleri ihracatı 9 ayda 630 milyon 901 bin dolara ulaştı

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'dan bu yılın 9 aylık döneminde 64 bin 989 ton su ürünü ihraç edilerek 630 milyon 901 bin dolar gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Muğla'dan su ürünleri ihracatı 9 ayda 630 milyon 901 bin dolara ulaştı

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'dan bu yılın 9 aylık döneminde 64 bin 989 ton su ürünü ihraç edilerek 630 milyon 901 bin dolar gelir elde edildi.

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, su ürünleri sektörünün kentin tarımsal üretiminde ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Başta çipura ve levrek olmak üzere denizlerde yetiştirilen balıklardan yılın 9 aylık döneminde 65 bin ton üretim yapıldığını belirten Baydar, ihracat gelirinin ise 630 milyon 901 bin dolara ulaştığını kaydetti.

        Baydar, geçen yıl aynı dönemde benzer seviyede üretim yapılmasına rağmen ihracat gelirinin 545 milyon dolar olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Balıkların temizlenip işlenerek fileto ve dondurulmuş ürünler halinde ihraç edilmesinin katma değeri artırdığını vurgulayan Baydar, bu ürünlere talebin sürdüğünü dile getirdi.

        - 70 ülkeye ihraç ediliyor

        Muğla'da üretilen su ürünlerinin Japonya, ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeye gönderildiğini belirten Baydar, "Avrupa'da tüketilen levrek ve çipuranın önemli bir bölümü Türkiye'den karşılanıyor." dedi.

        Baydar, kentte 342 üretim tesisi bulunduğunu ve yıllık ortalama 170 bin ila 180 bin ton üretim yapıldığını kaydetti.

        Sektörün işleme, lojistik ve pazarlama gibi alanlarda da istihdam sağladığına dikkati çeken Baydar, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Ürünlerin işlenmesi, fileto haline getirilmesi, temizlenmesi ve dondurularak ihraç edilmesi önemli bir istihdam oluşturuyor. Üretim tesisleri, lojistik ve diğer alanlarla birlikte sektör on binlerce kişiye iş imkanı sağlıyor. Tek bir firmamızda bile 5 bin 500 kişi çalışıyor. Su ürünleri sektörü, üretim ve ihracatın yanı sıra istihdam ve kent ekonomisine katkısıyla da büyük önem taşıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        İronik bir polemik
        İronik bir polemik
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Yeniden mahkemelik oldular
        Yeniden mahkemelik oldular
        ABD'de Trump protestosu
        ABD'de Trump protestosu
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor

        Benzer Haberler

        MUSKİ'den Fethiye Çatalarık'ta 2 bin metrelik kanalizasyon hattı çalışması
        MUSKİ'den Fethiye Çatalarık'ta 2 bin metrelik kanalizasyon hattı çalışması
        TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Ankaragücü: 2
        TFF 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Ankaragücü: 2
        Sefer Yılmaz: "Genç takımımız zamana ihtiyaç duyuyor"
        Sefer Yılmaz: "Genç takımımız zamana ihtiyaç duyuyor"
        Ertuğrul Arslan: "Hatalarımızdan ders çıkaracağız"
        Ertuğrul Arslan: "Hatalarımızdan ders çıkaracağız"
        Fethiyespor - Ankaragücü: 2-2
        Fethiyespor - Ankaragücü: 2-2
        Bodrum Futbol Kulübü - Bandırmaspor: 2-1
        Bodrum Futbol Kulübü - Bandırmaspor: 2-1