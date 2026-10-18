Muğla'dan su ürünleri ihracatı 9 ayda 630 milyon 901 bin dolara ulaştı

DURMUŞ GENÇ - Muğla'dan bu yılın 9 aylık döneminde 64 bin 989 ton su ürünü ihraç edilerek 630 milyon 901 bin dolar gelir elde edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, su ürünleri sektörünün kentin tarımsal üretiminde ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Başta çipura ve levrek olmak üzere denizlerde yetiştirilen balıklardan yılın 9 aylık döneminde 65 bin ton üretim yapıldığını belirten Baydar, ihracat gelirinin ise 630 milyon 901 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Baydar, geçen yıl aynı dönemde benzer seviyede üretim yapılmasına rağmen ihracat gelirinin 545 milyon dolar olduğunu ifade etti.

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Balıkların temizlenip işlenerek fileto ve dondurulmuş ürünler halinde ihraç edilmesinin katma değeri artırdığını vurgulayan Baydar, bu ürünlere talebin sürdüğünü dile getirdi.

- 70 ülkeye ihraç ediliyor

Muğla'da üretilen su ürünlerinin Japonya, ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeye gönderildiğini belirten Baydar, "Avrupa'da tüketilen levrek ve çipuranın önemli bir bölümü Türkiye'den karşılanıyor." dedi.

Baydar, kentte 342 üretim tesisi bulunduğunu ve yıllık ortalama 170 bin ila 180 bin ton üretim yapıldığını kaydetti.

Sektörün işleme, lojistik ve pazarlama gibi alanlarda da istihdam sağladığına dikkati çeken Baydar, şunları söyledi:

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"Ürünlerin işlenmesi, fileto haline getirilmesi, temizlenmesi ve dondurularak ihraç edilmesi önemli bir istihdam oluşturuyor. Üretim tesisleri, lojistik ve diğer alanlarla birlikte sektör on binlerce kişiye iş imkanı sağlıyor. Tek bir firmamızda bile 5 bin 500 kişi çalışıyor. Su ürünleri sektörü, üretim ve ihracatın yanı sıra istihdam ve kent ekonomisine katkısıyla da büyük önem taşıyor."