Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.



Bayır Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.



Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



Bayır Mahallesi'nde dün çıkan yangın, geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ve hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti.

