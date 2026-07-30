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        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 08:58 Güncelleme:
        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Bayır Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.

        Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Bayır Mahallesi'nde dün çıkan yangın, geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ve hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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