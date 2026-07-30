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        Fethiye'de orman yangını çıktı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 05:01 Güncelleme:
        Fethiye'de orman yangını çıktı

        Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.


        Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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