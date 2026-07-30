Fethiye'de orman yangını çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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