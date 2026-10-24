Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Yalçın Koşukavak: "Böyle bir skoru biz de beklemiyorduk"

        Yalçın Koşukavak: "Böyle bir skoru biz de beklemiyorduk"

        Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İstanbulspor'u farklı mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir skoru biz de beklemiyorduk" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Yalçın Koşukavak: "Böyle bir skoru biz de beklemiyorduk"

        Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İstanbulspor'u farklı mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir skoru biz de beklemiyorduk" dedi.

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 50 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "TFF 1. Lig'de kolay maç yok. Her hafta farklı skorlar oluyor. Maç öncesi İstanbulspor'un aşağılardan kurtulması, hoca değişikliği bizim üzerimizde bazı bilinmezlikler oluşturdu. Hangi stratejide oynayacaklar, hangi formasyonda oynayacaklar. Böyle değişikliklerden sonra rakibe hazırlanmak kolay olmuyor. Oyun başladığında erken 8. dakikada 10 öne geçtik. Skorun bu kadar farklı olacağını ben de beklemiyordum. 10'dan sonra biraz rakip üstümüze geldi, oyunu kontrol edemedik. Böyle bir 20 dakika var oyunda. Geçen hafta da aynı şey yaşadık. Biraz oyunu kontrol etmemiz gerekiyordu. Devreye girerken iki gol daha bulunca devreye 30 girdik. Maç bizim adımıza, işin gerçeği daha rahat hale geldi. İkinci yarı başlar başlamaz da bir gol bulunca oyun 40 olunca tamamen rakip oyundan düştü. Sonra da bir gol daha bulunca maç böyle bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kolay maç yok. Lig her geçen gün, ligin boyu kısaldıkça bu ligde farklı işler olur. Yani bunu şunun kast ediyorum. Farklı işlerden takımlar daha dirençli hale gelir. Sadece bir galibiyet aldık. Geçen haftaki galibiyeti anlamlı olması adına bizim için önemliydi. Oyuncularım disiplini korudu. Skor 50 da olsa oyun içinde kanadında iyi savunma yaptılar. Sadece 10'dan sonra 20 dakika oyunu kontrol edip bütün negatif söyleyeceğim şey bu. Oyuncularımı tebrik ederim. İnşallah önümüzdeki haftalarda da ligin yukarısındaki takımlarla oynayacağız. Onlar da başka bir psikolojide oynanan maçlar. İnşallah oralardan da bir skorlar alırız diye umut ediyorum" dedi.

        REKLAM

        "TFF 1. Lig'de böyle skorlar her zaman olmaz"

        Skorun 50 olmasından sonra bugüne kadar şans vermediği oyunculara şans verdiğini belirten Koşukavak, "Tabii böyle bir skoru bekliyorduk bu demek çok gerçekçi bir cevap olmaz. TFF 1. Lig'de böyle skorlar kolay olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii bizde takım 26 kişi. Mümkün mertebe zamanı geldiği zaman herkes oynuyor, herkese şans veriyoruz. Ozan Muğla'nın çocuğu. Yaş itibariyle de artık tecrübeli, ilerlemiş yaşından dolayı sağ olsun bize sahanın içinden daha çok sahanın dışında da yardım ediyor. Bugün de sahanın içinde de bize yardım etti. Onun adına da önemliydi. Bir de süre veremediğimiz Baran, takımımızın en genç oyuncusu o vardı. Ona da süre verdik. Böyle şeyler yapıyoruz. Teşekkür ederiz onların ayağına sağlık. Sağ olsunlar. Bütün oyuncularım kararlarımıza saygı duyuyor. Böyle kararlar vermek zorunda kalıyoruz. Bazen olumlu bazen olumsuz. Sonuçta takım için karar veriyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"

        Benzer Haberler

        Muğlaspor-İstanbulspor maçının ardından
        Muğlaspor-İstanbulspor maçının ardından
        Pinali Ali: "Mücadeleye devam ediyoruz"
        Pinali Ali: "Mücadeleye devam ediyoruz"
        Bodrum'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bodrum'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Muğlaspor - İstanbulspor: 5-0
        Muğlaspor - İstanbulspor: 5-0
        Fethiye'de ilk gün motokros yarışları nefesleri kesti
        Fethiye'de ilk gün motokros yarışları nefesleri kesti
        Sürücüsünün makas attığı otomobil, minibüsle çarpıştı; kaza kamerada
        Sürücüsünün makas attığı otomobil, minibüsle çarpıştı; kaza kamerada