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        Sürücüsünün makas attığı otomobil, minibüsle çarpıştı; kaza kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, minibüsle çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Sürücüsünün makas attığı otomobil, minibüsle çarpıştı; kaza kamerada

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, minibüsle çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Emin Anter Bulvarı Bodrum istikametinde meydana geldi. O.Ç.’nin makas atarak ilerlediği 59 ANS 329 plakalı otomobil, H.Y. yönetimindeki 35 AP 4690 plakalı minibüsle çarpıştı. Kontrolün kaybolduğu minibüs, bariyeri aşıp ağaca çarptı. Tatil amacıyla Bodrum'a gelen 5 turistin yer aldığı minibüste, sürücü H.Y. ile E.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, otomobil sürücüsü O.Ç.'ye makas atmaktan 90 bin TL ceza kesti. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da aynı süreyle trafikten menedildi.

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        Öte yandan otomobil sürücüsünün makas attığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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