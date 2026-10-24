Datça'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, polis ekiplerinin Özel Harekat destekli operasyonuyla yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Özel Harekaât Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan A.D. ve İ.E.'nin Datça ilçesindeki bir prefabrik evde saklandıkları tespit edildi. Belirlenen adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 2 firariyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Yakalanan şahıslardan A.D.'nin yağma, nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplam 31 yıl 50 ay 69 gün, İ.E.'nin ise bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan toplam 29 yıl 85 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.