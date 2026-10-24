Muğla'da cezaevi firarisi 2 hükümlü yakalandı

Operasyonda, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. yakalandı.

Bu kapsamda ilçedeki bir prefabrik eve operasyon düzenlendi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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