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        Marmaris'te 22 ülkeden 2 bin 400 yüzücü kulaç atıyor

        27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın 2026 finali, Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde başladı. Kaymakam Nurullah Kaya ve yarış komitesinin startını verdiği organizasyonda ilk dereceler belli olurken, 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcu farklı parkurlarda mücadele ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Marmaris'te 22 ülkeden 2 bin 400 yüzücü kulaç atıyor

        27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'nın 2026 finali, Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde başladı. Kaymakam Nurullah Kaya ve yarış komitesinin startını verdiği organizasyonda ilk dereceler belli olurken, 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcu farklı parkurlarda mücadele ediyor.

        Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk yarışı, Opel Day kapsamındaki Opel Grandland 3K Açık Su Yüzme Yarışı oldu. İçmeler'de suya giren sporcular, 3 kilometrelik parkurda dereceye girmek için kulaç attı.

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        2425 Ekim tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirilen organizasyon, 26 Ekim Pazartesi günü Göcek'teki 10 kilometrelik yarışla tamamlanacak.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, sabah saat 08.00 itibarıyla yarış alanında yerlerini aldıklarını belirterek, 22 ülkeden yaklaşık 2 bin 400 sporcuyu ağırladıklarını söyledi. Yüzücülerin tatlı bir rekabet içerisinde mücadele ettiğini ifade eden Kaya, sporseverleri Marmaris'e ederek, "Biz Marmaris'imizde sporu çok seviyoruz ama denizdeki sporu daha çok seviyoruz. Tüm sporseverlerimizi de Marmaris'imize, bu doğal güzelliğimizi yaşamaya, tecrübe etmeye davet ediyoruz" dedi.

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        5 parkurda birinciliğe büyük ödül

        AquaMasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, 11 yıldır düzenledikleri şampiyonayı 27. kez gerçekleştirdiklerini belirtti. Japonya, Amerika ve Avrupa ülkeleri dahil farklı ülkelerden katılım olduğunu aktaran Demirel, 10 farklı parkurun yer aldığı programda bayrak yarışları ve gece yüzmesinin de bulunduğunu söyledi. Selçuk Demirel, bu yıl 'Rough Water Challenge' adıyla yeni bir uygulama başlattıklarını da açıkladı. Demirel, 1624 yaş grubundaki açık su yüzme genç milli takım sporcularını hedefleyen uygulamada, 5 parkurun tamamında birincilik elde eden kadın ve erkek sporcuların büyük ödülün sahibi olacağını kaydetti.

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        Bu yıl deneme niteliğinde gerçekleştirilen uygulamayı gelecek yıl geliştirmeyi planladıklarını anlatan Selçuk Demirel, açık su yüzmenin Türkiye'deki gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Sporcuların şampiyonayı sağlık ve güven içinde tamamlamasını temenni eden Demirel, destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

        "Genel klasmanda birinci olmak istiyorum"

        Yarışmaya katılan Mark Shrom, Moskova'dan geldiğini ve 5 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi. 7 yaşından bu yana yüzdüğünü belirten Shrom, yaklaşık 15 yıldır yüzme sporuyla ilgilendiğini anlattı. 3 kilometrelik parkuru yaklaşık 34 dakikada tamamladığını ve genel klasmanda 4. olduğunu ifade eden Shrom, şampiyonanın diğer yarışlarında da mücadele edeceğini belirtti.

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        AquaChallenge yarışlarını sevdiğini dile getiren Mark Shrom, "Bugün 2 kilometre, yarın da 5 ve 1 kilometre yüzeceğiz. Pazartesi günü 10 kilometrelik yarışımız olacak. Genel klasmanda birinci olmak istiyorum, bunun için çabalayacağız" şeklinde konuştu.

        3 kilometrede dereceye girenler

        Masters kategorisindeki 3 kilometrelik yarışın NonWetsuit bölümünde erkeklerde Polat Şimşek birinci, Bekir Emrah ikinci ve Kaplun Anton üçüncü oldu. Kadınlarda Doğa Yazar birinciliği, Yara Hierath ikinciliği ve Sesim Alpuğan ise üçüncülüğü elde etti.

        Wetsuit bölümünde erkeklerde Mert Acun birinci, Omar Daaboul ikinci ve Belal Hassan üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Viktoriya Üçüncü birinci, Nilay Ulugergerli ikinci ve Pınar Kaymaraz üçüncü oldu.

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        Gençlerde Su İnal ve Cemil Cankat Er birinci

        Genç kadınlar kategorisinde Avrupa ve dünya gençler şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü yüzücüsü Su İnal birinci oldu. Genç erkeklerde ise Göztepe Spor Kulübü sporcusu Cemil Cankat Er birinciliği elde etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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