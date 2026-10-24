Bodrum'a 681 yolcu getirdi

Toplam 681 yolcu ve 535 mürettebatın bulunduğu kruvaziyerdeki turistlerin, Bodrum’da geçirecekleri süre içerisinde ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmeleri bekleniyor. Özellikle Amerikalı turistlerin ağırlıkta olduğu geminin gelişiyle birlikte Bodrum Limanı’nda kruvaziyer hareketliliği yaşandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Bahamalar bayraklı Silver Nova kruvaziyeri, limana 681 yolcu getirdi. Ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu gemide 535 mürettebatın da yer aldığı öğrenildi.

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