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        Bodrum'a 681 yolcu getirdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Bahamalar bayraklı Silver Nova kruvaziyeri, limana 681 yolcu getirdi. Ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu gemide 535 mürettebatın da yer aldığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Bodrum'a 681 yolcu getirdi

        Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Bahamalar bayraklı Silver Nova kruvaziyeri, limana 681 yolcu getirdi. Ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu gemide 535 mürettebatın da yer aldığı öğrenildi.

        Bodrum Cruise Port’a yanaşan 233 metre uzunluğundaki Silver Nova, saat 07.00’de Yunanistan’ın Santorini Limanı’ndan hareket ederek Bodrum’a ulaştı. Geminin akşam saat 22.00’de Yunanistan’ın Pire Limanı’na hareket edeceği bildirildi.

        Toplam 681 yolcu ve 535 mürettebatın bulunduğu kruvaziyerdeki turistlerin, Bodrum’da geçirecekleri süre içerisinde ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmeleri bekleniyor. Özellikle Amerikalı turistlerin ağırlıkta olduğu geminin gelişiyle birlikte Bodrum Limanı’nda kruvaziyer hareketliliği yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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