27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, Marmaris'te başladı

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen 27. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası başladı. Şampiyonada 9-82 yaş aralığındaki yaklaşık 2 bin 400 sporcu mücadele ediyor.

Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyon, 10 farklı parkurda düzenleniyor.

Şampiyonanın Opel Day kapsamındaki ilk yarışı olan Opel Grandland 3K Açık Su Yüzme Yarışı, Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 315 sporcunun katılımıyla yapıldı. Yarışın startını Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya verdi.

Güneşli havada ve durgun denizde gerçekleştirilen yarışta sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

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- Spor turizmine katkı sağlayacak

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonda farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirdiklerini belirtti.

Marmaris'teki yarışların ardından organizasyonun Göcek'te devam edeceğini aktaran Demirel, "Uluslararası katılımla gerçekleştirilecek şampiyona, spor turizmine katkı sunmanın yanı sıra bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini de ön plana çıkaracak." dedi.

Şampiyonanın ilk gününde Opel Frontera 2K, Servet 4x400 Karma Bayrak Yarışı ve Shell Gece Yüzme etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Organizasyonun ikinci gününde Martı Resort 5K, Servet Aquakids Yüzme, Opel Mokka 1K ile kadınlar ve erkekler kategorilerinde bayrak yarışları yapılacak.

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Şampiyona, pazartesi günü Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenecek Setur Marinas 10K yarışıyla sona erecek.