Doğa tutkunları milyar yıllık kayaları keşfetti

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi’nde doğa yürüyüşü gerçekleştiren Karya Yürüyüş Topluluğu üyeleri, yaşlarının 1 milyar ile 15 milyon yıl arasında olduğu tahmin edilen kaya oluşumlarını keşfetti. Yöre halkıyla bir araya gelen doğa tutkunları, bölgenin doğal güzelliklerini ve kayalarla ilgili anlatılan hikâyeleri dinledi.

Karya Yürüyüş Topluluğu, Yatağan’ın kırsal Hacıveliler Mahallesi’nde Mahalle Muhtarı Ender Çelik ile birlikte doğa yürüyüşü düzenledi. Dünyanın en yaşlı kayaları arasında gösterilen bölgedeki kaya oluşumlarını ziyaret eden grup, Menderes Masifi ve Başparmak Dağları hakkında bilgi aldı.

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Araştırmacı yazar Tarcan Oğuz, yürüyüş sırasında katılımcılara bölgenin jeolojik yapısı, gözlü gnays kayaları ve mahallenin doğal zenginlikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Yöre halkının Oğlan Kayası, Kız Kayası, Mantar Kayası ve Öküz Öldü gibi isimler verdiği mevkileri gezen topluluk üyeleri, kayalarla ilgili anlatılan hikâyeleri dinledi. Dizi ve film çekimlerine de ev sahipliği yapan alanları gören katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Yöre halkından börek ve ayran ikramı

Yürüyüşün ardından mahalle sosyal tesislerinde yöre halkıyla bir araya gelen topluluk üyelerine börek ve ayran ikram edildi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden doğa tutkunları, geçmişten günümüze aktarılan hikâyeleri dinlerken, yöre halkının kendi ürettiği ürünleri de tanıdı ve satın alma imkânı buldu.

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Gezdikleri alanlarda çevre temizliğinin korunmuş olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren topluluk üyeleri, doğaya gösterdikleri duyarlılık ve misafirperverlik dolayısıyla Mahalle Muhtar Ender Çelik ve Hacıveliler halkına teşekkür etti. Etkinliğin, Hacıveliler Mahallesi’nin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılmasının yanı sıra doğa yürüyüşü grubu ile yöre halkı arasında gönül bağı kurulmasına da katkı sağladığı belirtildi.