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        Milas Belediyesi'ne operasyonda başkan ve oğlu dahil 18 tutuklama (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 02:44 Güncelleme:
        Milas Belediyesi'ne operasyonda başkan ve oğlu dahil 18 tutuklama (2)

        18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 20 şüpheliden 18’i tutuklandı, 2 kişiye de ev hapsi verildi.

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