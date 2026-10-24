Milas Belediyesi'ne operasyonda başkan ve oğlu dahil 18 tutuklama (2)

Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 20 şüpheliden 18’i tutuklandı, 2 kişiye de ev hapsi verildi.

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