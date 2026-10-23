Bodrum'da çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu

Yangında, 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Binanın en üst katındaki işletmenin ise camları ile klimasının zarar gördüğü belirlendi.

Gümbet Kavşağı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın ön cephesini sardı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.