Bodrum'da çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Gümbet Kavşağı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın ön cephesini sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.
Yangında, 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Binanın en üst katındaki işletmenin ise camları ile klimasının zarar gördüğü belirlendi.
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