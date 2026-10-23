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        Türk Yıldızları Fethiye'de prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde prova uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Türk Yıldızları Fethiye'de prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde prova uçuşu yaptı.

        Kentte düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında pazar günü gösteri yapacak akrobasi timi, Dalaman Hava Meydan Komutanlığından havalandı.

        Çalış Plajı ile kent merkezi üstünde prova uçuşu yapan timi, kumsalda toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Bazı kişiler prova uçuşunu cep telefonlarıyla kaydetti.

        Türk Yıldızları, pazar günü saat 15.30'da gösteri yapacak.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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