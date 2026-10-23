Bodrum FK'dan öğrencilere yeşil beyaz sürpriz

Bodrum FK, "Bodrum’un Gençleri, Bodrumspor ile El Ele" projesi kapsamında iki okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu ve Cahit Özvezneci İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Bodrum FK’lı futbolcular, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çocuklarla sohbet eden futbolcular, öğrencilere Bodrumspor forması ve şapkası hediye etti. Yeşilbeyazlı futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, kulüp sevgisini ve heyecanını paylaştı. Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle çocukların ve gençlerin Bodrum FK ile bağlarının güçlendirilmesi, Bodrumspor sevgisinin gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, Bodrum FK ziyaretlerde gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve okul yönetimlerine teşekkür etti.