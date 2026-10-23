Marmaris'e 2 kruvaziyerle 2 bin 916 turist geldi

Yolcuların bir kısmı çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katılacak.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı gibi turistik yerleri ziyaret etti.

194 metrelik kruvaziyerde, çoğu Rus uyruklu olan 472 yolcu ve 374 personel bulunduğu belirtildi.

254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman 2 bin 444 yolcu ve 651 personel bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.