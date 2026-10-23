Bodrum'a 300 yolcusuyla geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kruvaziyer turizmi devam ediyor. Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a gelen 159 metre uzunluğundaki butik yolcu gemisi, limana demir attı. Ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu gemide, 300 yolcu ile 203 personel yer alıyor.

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