Muğlaspor'un konuğu İstanbulspor

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 4-3 yenerek çıkışa geçen Muğlaspor yarın sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda Burak Olcar'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Muğlaspor'da Manisa FK maçında kırmızı kart gören Venezuelalı stoper Luis Mago, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Alacağımız bir İstanbulspor galibiyeti geçen haftaki kazandığımız Manisa FK maçına daha fazla anlam yükleyecek. O yüzden önemli bir maç oynayacağız. İnşallah kazanırız diye umut ediyorum" şeklinde konuştu. Bu maç öncesi Muğlaspor 15 puanla 9'uncu sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 5 puanla düşme hattında bulunuyor.