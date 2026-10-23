Dalaman havalimanında 9 ayda 4 milyon 571 bin yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Eylül ayında 844 bin 949 yolcuya hizmet verildi. Gerçekleşen uçak uçuş trafiği 6 bin 402 olurken, taşınan yük miktarı ise 10 bin 498 ton olarak gerçekleşti.

Dalaman havalimanından 2026 yılının 9 aylık döneminde toplam 4 milyon 571 bin 445 yolcuya hizmet verilirken, 9 ayda gerçekleşen uçak trafiği sayısı 37 bin 154, taşınan yük miktarı ise 54 bin 039 ton olarak gerçekleşti.