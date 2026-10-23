Dalaman havalimanında 9 ayda 4 milyon 571 bin yolcuya hizmet verildi
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Eylül ayında 844 bin 949 yolcuya hizmet verildi. Gerçekleşen uçak uçuş trafiği 6 bin 402 olurken, taşınan yük miktarı ise 10 bin 498 ton olarak gerçekleşti.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Eylül ayında 844 bin 949 yolcuya hizmet verildi. Gerçekleşen uçak uçuş trafiği 6 bin 402 olurken, taşınan yük miktarı ise 10 bin 498 ton olarak gerçekleşti.
Dalaman havalimanından 2026 yılının 9 aylık döneminde toplam 4 milyon 571 bin 445 yolcuya hizmet verilirken, 9 ayda gerçekleşen uçak trafiği sayısı 37 bin 154, taşınan yük miktarı ise 54 bin 039 ton olarak gerçekleşti.
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