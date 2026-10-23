Gökova Körfezi'ndeki koylarda temizlik yapıldı
Muğla'nın Ula ilçesinde, Gökova Körfezi'ndeki koyların temizliği için etkinlik düzenlendi.
Muğla'nın Ula ilçesinde, Gökova Körfezi’ndeki koyların temizliği için etkinlik düzenlendi.
Ula Kaymakamlığı koordinesinde, Ula Belediyesinin desteği ve Gökova Balıkçılar Derneğinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Murat Ekinci, Belediye Başkanı Mehmet Caner, üniversite öğrencileri, dalgıçlar ve gönüllüler katıldı.
Teknelerle körfezdeki koyları gezen katılımcılar, kıyılardaki plastik şişe, terlik, köpük kutu ve çeşitli atıkları topladı.
Dalgıçlar da deniz dibindeki atıkları çıkararak çalışmaya destek verdi.
Toplanan atıklar teknelerle limana taşındı.
Etkinlikle deniz kirliliğine dikkati çekmek, çevre bilincini artırmak ve Gökova Körfezi’nin doğal güzelliklerini korumak amaçlandı.
Kaymakam Ekinci ve Belediye Başkanı Caner de doğal güzelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için çevre duyarlılığının önemine işaret etti.
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