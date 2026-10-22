Muğla'da "26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" devam ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" çeşitli gösterilerle sürüyor.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde paraşüt pilotlarının serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında Türk Hava Kurumu paramotor ekibi de Türk bayraklarıyla gösteri yaptı.

Babadağ pistlerinden havalanan paraşütçüler, gökyüzünde görsel bir şölen sundu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AA muhabirine, etkinlikte farklı ülkelerden binin üzerinde sporcuyu ilçede ağırladıklarını söyledi.

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Hava oyunları alanında Türkiye’de 26 yıldır aralıksız yapılan organizasyonun dünyada ise ikinci sırada olduğunu belirten Karaca, "Ölüdeniz ve Fethiye'nin tanıtımı açısından çok önemsediğimiz bir organizasyon. Single ve tandem uçuşlar ile akrobatik gösterilerin yanı sıra festivalin beşinci gününde onurumuz olan Türk Yıldızları'nı burada ağırlayacağız." dedi.

Karaca, tüm kurum ve kuruluşlarla devletin de desteğiyle şu anda dünyada ikinci olan organizasyonu gelecek yıllarda ilk sıraya almak için mücadele edeceklerini vurguladı.

Festival, 25 Ekim'de sona erecek.