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        Başkan Ünlü muhtarlarla bir araya geldi

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçenin 30 mahallesinde görev yapan muhtarları öğle yemeğinde ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Başkan Ünlü muhtarlarla bir araya geldi

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçenin 30 mahallesinde görev yapan muhtarları öğle yemeğinde ağırladı.

        Marmaris Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlar için öğle yemeği düzenledi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün ev sahipliğindeki buluşmaya muhtarların yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Pelin Yaylalı ve Av. Tunç Telli ile Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Acar da katıldı.

        Vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi üstlenen muhtarların gününü kutlayan Başkan Ünlü, yerel yönetim çalışmalarında muhtarlarla iş birliğinin önemine dikkat çekti. Mahallelerin ihtiyaçlarını belirlerken muhtarların görüş ve önerilerinden yararlandıklarını ifade eden Başkan Ünlü, "Öncelikli ihtiyaçları belirleyerek çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Bu noktada sizlerin bizlere yol göstericiliği çok önemli. Hayata geçireceğimiz hizmetlerde en önemli yol göstericimiz sizlersiniz. İş birliğiniz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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