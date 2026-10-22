Bodrum'a 3 kruvaziyerle 650 turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 kruvaziyer, 650 yolcu getirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 kruvaziyer, 650 yolcu getirdi.
Palau bayraklı 193 metrelik "Astoria Grande", Fransa bayraklı 131 metre uzunluğundaki "Le Champlain" ve Malta bayraklı 59 metrelik "Athena" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
"Astoria Grande"de çoğu Rus 475 yolcu ile 372 mürettebat, "Le Champlain"de çoğu Fransız 127 yolcu ile 121 mürettebat ve "Athena"da da ABD'li 48 yolcu ve 21 personelin bulunduğu kaydedildi.
Pasaport işlemlerinin ardından limadan ayrılan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
Yolcu gemileri, günübirlik ziyaretin ardından ilçeden ayrılarak turuna devam edecek.
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