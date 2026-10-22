Bodrum'a 3 kruvaziyerle 650 turist geldi

Pasaport işlemlerinin ardından limadan ayrılan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

"Astoria Grande"de çoğu Rus 475 yolcu ile 372 mürettebat, "Le Champlain"de çoğu Fransız 127 yolcu ile 121 mürettebat ve "Athena"da da ABD'li 48 yolcu ve 21 personelin bulunduğu kaydedildi.

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