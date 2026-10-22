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        Bodrum'a 3 kruvaziyerle 650 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 kruvaziyer, 650 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Bodrum'a 3 kruvaziyerle 650 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 kruvaziyer, 650 yolcu getirdi.

        Palau bayraklı 193 metrelik "Astoria Grande", Fransa bayraklı 131 metre uzunluğundaki "Le Champlain" ve Malta bayraklı 59 metrelik "Athena" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

        "Astoria Grande"de çoğu Rus 475 yolcu ile 372 mürettebat, "Le Champlain"de çoğu Fransız 127 yolcu ile 121 mürettebat ve "Athena"da da ABD'li 48 yolcu ve 21 personelin bulunduğu kaydedildi.

        Pasaport işlemlerinin ardından limadan ayrılan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

        Yolcu gemileri, günübirlik ziyaretin ardından ilçeden ayrılarak turuna devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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