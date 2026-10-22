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        Muğla Büyükşehir'in kara kış desteği yüzde 32 arttı

        Sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerinin yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış ayı öncesi Kara Kış Desteği'ni yüzde 32 artırdı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlatılan ve yılda bir kez verilen Kara Kış Destek paketi yüzde 32'lik artışla 9 Bin TL'ye çıkarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir'in kara kış desteği yüzde 32 arttı

        Sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerinin yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış ayı öncesi Kara Kış Desteği’ni yüzde 32 artırdı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlatılan ve yılda bir kez verilen Kara Kış Destek paketi yüzde 32’lik artışla 9 Bin TL’ye çıkarıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım hizmetleri kapsamında, artan temel ihtiyaç giderleri ve kış dönemindeki ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Kara kış destek tutarını artırdı. Bu doğrultuda, Muğla Kart sosyal yardımından faydalanan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilerek tek seferlik sosyal yardım alan vatandaşlara yılda bir kez, mevcut sosyal yardımlarına ek olarak verilen Kara kış destek tutarı yüzde 32 artırılarak 9 Bin TL olarak belirlendi.

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        12 bin aileye 40 milyon destek

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve paylaşmanın güçlendiği bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kış Desteği ile Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kış dönemindeki temel ihtiyaçlarını karşılamalarının kolaylaştırılmasını ve artan giderlerinin ekonomik etkisinin hafifletilmesini amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı ‘Kara Kış Destek Paketi’ uygulaması ile 12 bin 185 aileye 40 Milyon 292 Bin 550 TL’lik destek sağladı.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal dayanışmayı artıran, vatandaşları ekonomik olarak destekleyen ve yüzlerini bir nebze olsun güldüren projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

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        Başkan Aras; "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlarda hemşehrilerimizin yanında olmak, onların yüzlerini güldürmek, aile ekonomisine katkı sağlamak ve en önemlisi de onların yalnız olmadığını hissettirmek için sosyal destek projelerimize devam ediyoruz. Kara kış desteğimizle hemşehrilerimizin soğuk kış günlerinde bir nebze olsun yanlarında oluyor, yuvalarının sıcacık olmasını sağlıyoruz. Tüm Muğla’mızı kucaklayan, hemşehrilerimizin yüzlerini güldüren proje ve hizmetlere devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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