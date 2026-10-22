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        Kamu kurumlarında açılacak çocuk bakımevleri için bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevlerinin açılış ve işleyiş esaslarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kamu kurumlarında açılacak çocuk bakımevleri için bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevlerinin açılış ve işleyiş esaslarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Muğla genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının en az şube müdürü düzeyindeki temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılması planlanan çocuk bakımevlerinin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun şekilde faaliyete geçirilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Çocuk bakımevlerinin açılış şartları, hizmetlerin yürütülmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve işleyiş süreçleri ele alındı.

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        Katılımcılara, çocuk bakımevlerinin mevzuata uygun şekilde hizmet vermesi için izlenmesi gereken usul ve esaslar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

        Toplantının, kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk bakımevlerine ilişkin mevzuat bilgilerini güçlendirmesi ve hizmet süreçlerinin ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesine katkı sağlaması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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